شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، وفد الأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إيهاب ياقوب مساعد رئيس الاكاديمية وعمداء عدد من الكليات والمعاهد والدراسات العليا بالأكاديمية.

حضر اللقاء الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديري المديريات والادارات المعنية، وشباب تدريب البرنامج الرئاسى وذلك لبحث سبل تطوير الاداء والعمل بديوان عام محافظة مطروح والعمل على مواكبة الاداء الحكومى لتطور التكنولوجى مع ما أحدثه من نقلة في ادارة وصنع القرار، ومنها منظومة التحول الرقمى ومنظومة التأمين الصحى الجديدة وغيرها ،وكذلك بما يواكب المشروعات التنموية الكبرى على ارض المحافظة ورؤيةمصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجود ة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الاجراءات مع تقليل الوقت والجهد مع استثمار كافة الامكانيات الموجودة.

سيتم عمل تقييم مع قراءة مؤشر أداء العمل الحالى، والعمل على تحسينه من خلال اعداد التدريب والتأهيل المناسب وفق المهام الرئيسية لكل ادارة والمستهدف منها من أجل تحقيق الرضا الوظيفى وخدمة المواطنين والخدمات المقدمة، مع تطوير الاداء والقدرة على الابتكار، وذلك من خلال تعاون الاكاديمية مع المحافظة في تنفيذ دورات تدريبية وكذلك الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهنى من خلال التقديم على درجة الماجيستير والدكتوراة في عدد من التخصصات الهامة ذات الصلة بتطوير الاداء الحكومى.