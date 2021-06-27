شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: انتقلنا من مرحلة الطبطبة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في «السكة الحديد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيقوم بجولات مفاجئة على محطة مصر وسيتم محاسبة المقصرين، مضيفا أنه ويجب المحافظة على أموال المصريين في منظومة السكة الحديد.

وقال الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «انتقلنا من مرحلة الطبطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين».

وأثناء جولته بمحطة مصر، دخل وزير النقل في حوار مع راكب لقطارات السكة الحديد ومفتش بمحطة مصر برمسيس، وقال للراكب: «لماذا لا تحصل على التذكرة من شباك التذاكر؟.. من غير الصحيح أن تدخل المحطة دون تذكرة»، ثم سأل المفتش قائلا: «لماذا لم يتواجد مفتشين أمس أثناء مروري المفاجئ بالسكة الحديد؟»، واستمع الوزير لملاحظات المفتش وطالبه بالالتزام بالعمل.