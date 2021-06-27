شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف اجتماع «دعم الأسر الكافلة» لتعزيز حماية الطفل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في الاجتماع الدورى لكسب التأييد ودعم الأسر الكافلة الذي أقيم، مساء الأحد، تحت رعاية هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمشروع تعزيز نظام حماية الطفل ببرنامج الرعاية البديلة، في إطار التعاون المشترك والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية والتي تنتهجها مديرية التموين والتجارة الداخلية ومن خلال دورها المجتمعى.

ومثّل مديرية التموين في الاجتماع، المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمديرية، نائباً عن محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حيث شارك في الاجتماع مديريات التضامن الاجتماعى والتموين والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة والأمن ومحكمة الأسرة ومشيخة الأزهر والمجلس الإقليمي للصحة النفسية.

وقال «القلش» إنه تم خلال الاجتماع، استعراض مجهودات كل جهة حكومية للمساعدة في حل مشاكل الأسر البديلة، حيث استعرض دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في المساهمة الفعالة في حل قضايا الأسر البديلة في رحلتهم في كفالة طفل يتيم، مبدياً سعادته باهتمام الجهات الحكومية بالقضايا القطاعية المتداخلة وقضايا الدعوة لكسب التأييد لحل المشاكل التي تواجه مثل هذه القضايا من خلال مساعدة الجهات الحكومية المختصة كل في مجاله.

وتناول المجتمعون طرح حلول للتحديات التي تواجه الأسر البديلة في استخراج بطاقات تموين لهذه الفئة ومدى تعاون مديرية تموين الإسكندرية في المساعدة في هذه الإجراءات.