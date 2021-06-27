شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع وضعف المياه 10 ساعات يوم الثلاثاء في 6 مناطق بـ««القاهرة».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، انقطاع وضعف مياه الشرب لمدة 10 ساعات كاملة، في 6 مناطق من ضمنها منطقة العباسية وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 29 يونيو، وحتى السادسة صباح اليوم التالي الأربعاء 30 يونيو.

وتشمل الـ 6 مناطق التى سيتم انقطاع مياه الشرب عنها مساء يوم 29 يونيو المقبل: «معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر»، بينما تضعف مياه الشرب بمنطقتى باب الشعرية والجمالية.

وقالت الشركة في بيان لها إن انقطاعات المياه من مساء الثلاثاء المقبل وحتى صباح الأربعاء 30 يونيو، تأتى إثر تحويل مسار خط قطر 1200 ملليمتر، بدءا من تاكي بشارع أحمد سعيد حتى نفق أبوحشيش، والمتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس، وذلك نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان الذي يقوم بتنفيذ المحور .

و أهابت شركة مياه القاهرة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا حال نقص مياه الشرب.