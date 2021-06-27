شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الطفل رشيد تعلن اكتمال مبلغ التبرعات وبدء رحلة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحملة التى دشنها عدد من مستخدمى مواقع السوشيال ميديا، فى جمع تبرعات لإنقاذ الطفل "رشيد"، الذي يبلغ من العمر عاما و9 أشهر، ويعاني من مرض نادر، وتبلغ تكلفة الحقنة الواحدة لعلاجه 34 مليون جنيه.

وأعلنت منذ قليل والدة الطفل رشيد، عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، نجاح حملة جمع التبرعات، وكتبت: "الحمد لله، تم تجميع المبلغ بالكامل، وعدتونا ووفيتم، شكرًا ليكم، لما رشيد اتشخص بمرض الـ SMA وعرفنا ثمن الحقنة اللي محتاجها، سلمنا أمرنا لله ودعينا ربنا يقوينا على الاختبار دة، متخيلناش أبدًا أننا هنوصل للحظة دي وإن حكمة ربنا تكون إن رشيد يخلق الحالة دي من التكافل الاجتماعي والحب والخير والأهم أن الناس تتعرف عن المرض دة ويبقى في أمل لأطفالنا إنهم يتعالجوا بفضلكم".



اجمالى التبرعات

وأضافت والدة الطفل رشيد "شكرًا لكل اللي دعم رشيد، لأن رشيد بسببكم هياخد الحقنة وإن شاء الله أطفال كتير من بعده! دعواتكم نبدأ رحلة العلاج الأسبوع دة وتفضلوا معانا خطوة بخطوة لحد ما نتطمن عليه، حابين نستغل الفرصة دي ونوصي نفسنا أولا ونوصيكم، نبذل نفس المجهود وأكتر لليال وآسر. ثقتنا فيكم إننا نقدر في نفس الفترة، وأقل كمان، نجمع نفس المبلغ لكل واحد فيهم عشان يأخذوا الحقنة، ومن بعدها إن شاء الله باقي الأطفال مصطفى وهاندا وغيرهم، إجمالي التبرعات: 35,469,000 جم".



الطفل رشيد

وكانت هدى في البداية ترفض التبرعات لأنها لم تظن نهائيًا إنها ستتمكن من جني هذا المبلغ الضخم، وهو أكثر من 2 مليون دولار، ويصل إلى 35 مليون جنيه مصريًا، لذا فهي كانت رافضة لمبدأ جمع التبرعات قبل أن توافق عليها مؤخرًا.