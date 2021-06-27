شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تطلق أولى دوراتها التدريبية المعتمدة من الأعلى للجامعات حول التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بمكتبة مصر العامة أولى الدورات التدريبية لإعداد مدربين محترفين من العاملين بالديوان العام ومراكز المدن، والبالغ عددهم 14 على أساسيات التحول الرقمي، ليقوم هؤلاء المدربين بتدريب جميع العاملين في المحافظة ومراكز المدن والمديريات الخدمية على أساسيات التحول الرقمي.

وبحسب بيان، الأحد، تأتي هذه الدورة تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030، والتوجه نحو التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيلاً لإستراتيجية محافظة الشرقية لتحقيق السبق والريادة في كونها أول مؤسسة حكومية خارج الجامعات المصرية، يتم اعتمادها في مجال التدريب من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وتدريب العاملين بها على أساسيات التحول الرقمي.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين محافظة الشرقية، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية ،في مجالات التدريب التابعة للمجلس الأعلى، وكذلك اعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام، أول مركز تدريبي حكومي معتمد على مستوى الجمهورية خارج الجامعات المصرية، للتدريب والاختبارات لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي (Digital transformation certificate) ومجالات التدريب الأخرى طبقاً للمعايير العالمية، تم تنفيذ هذه الدورة والتي ستستمر لمدة 4 أيام ليصبح بعدها المتدربين على قدرة عالية من المهارة والكفاءة.

وأضاف المحافظ أنه عقب إنتهاء الدورة سيسمح المجلس الأعلى للجامعات باستخدام منصته التعليمية لمتدربي محافظة الشرقية، وتشمل التدريب على البرامج الأساسية للتحول الرقمي، وإجتياز الإختبار تمهيداً للحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأعرب المحافظ عن سعادته لإطلاق محافظة الشرقية شرارة البدء ،وكونها من أولى محافظات الجمهورية لتوقيع بروتوكول التعاون بينها وبين المجلس الأعلى للجامعات، في مجال التدريب المعتمد والبدء في تنفيذ بنود البروتوكول، متمنياً إنتقال التجربة إلى باقي محافظات الجمهورية، مثلما حدث في تجربة تشغيل ميني باص لذوي الهمم والتي تم نقلها إلى محافظة الغربية، ليستفيد المواطنين من تجارب وخبرات العاملين بمحافظة الشرقية في جميع ربوع الجمهورية.