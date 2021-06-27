شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعقد اجتماعًا عاجلا لتذليل التحديات أمام المشروعات المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات التغلب على التحديات والمعوقات التي قد تواجه المشروعات المتعثرة بالمحافظة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة مي الطاهر، المتدربة بالبرنامج الرئاسي وكلا من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ووكيل وزارة الموارد المائية والري والإسكان، والشباب والرياضة والزراعة، والطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اجتماع محافظ قنا لتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة

واستعرض محافظ قنا خلال الإجتماع أهم التحديات والمشكلات التي قد تواجه تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،والشباب والرياضة، والأبنية التعليمية ،والصحة ،والطب البيطري والزراعة ،موجها بتذليل جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام إنجاز تلك المشروعات، ووضع حلول جذرية لها ،بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ،مع وضع جدول زمني للإنتهاء منها ،وتسليمها للبدء في التشغيل مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا .

اجتماع محافظ قنا لتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة

من جانبه أوضح «الداودي» أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى من خلال خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتوفير حياة كريمة لهم.