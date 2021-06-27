شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يتسلم المسودة الأولى من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأحد، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الجاري.

وشارك في حضور الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى مسئولي التحالف في إنجلترا وأمريكا وكندا وألمانيا.

وقام مسئولو التحالف، خلال الاجتماع، بتسليم المسودة الأولى لهذه الاستراتيجية التي استغرق إعدادها حوالى 6 أشهر والتي تتكون من أكثر من ٧٠٠ صفحة موزعة على ٧ أجزاء لمناقشتها، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان وتم توزيعها على أكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل على تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

كانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في هذا الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على بعض الملاحظات التي يجب على التحالف استيفائها، تمهيداً لعقد اجتماع آخر مع مسئولي التحالف خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة الخطوات التالية.