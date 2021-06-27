شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: لا يوجد ما يسمى بـ«المايوه الشرعي» وارتداؤه «تحايل للاستمتاع بنزول البحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن ارتداء السيدات «المايوه الشرعي» أثناء نزول البحر، هو تحايل بالمصطلح وأنّ هؤلاء الأشخاص يريدون تطويع هذه الكلمات مع رغباتهم الشخصية، حتى يجيزوا لأنفسهم الاستمتاع بنزول البحر.

وأضافت « نصير»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ الأشخاص الذين صدروا هذا المصطلح كانوا يريدون إعطاء حصانة لأنفسهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بـ«المايوه الشرعي».

وأوضحت أنه من حق أي شخص زيارة الأماكن المصرية دون وصاية من أحد، لافتة إلى الوصاية في هذا الأمر تكون خالية من الكلام الطيب الذي يُعمر القلوب ويرطبها.

وأشارت إلى أنها ضد منع المحجبات من نزول البحر في الأماكن السياحية، وأن المطالبة بمنعهم تعد خلطا للأوراق والوصايا على الآخرين لتنفيرهم، موضحة أن الدين لم يأمر بالقهر والوصايا، وعندما تأتي هذه الوصايا من شخص لا علاقة له بالأمر تكون تدخلا غير مرغوب فيه.