شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار راجح داوود: شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الموسيقار راجح داوود، إن شركات الإنتاج الكبيرة توقفت خلال الفترة الأخيرة، والإنتاج مقصور على بعض الشركات الخاصة، معقبًا: «مبقاش في إنتاج في مصر تقريبًا».

وتابع «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن كل الحفلات التي تقام في أوبرا الإسكندرية تأتي من القاهرة، رغم أن أوبرا الإسكندرية تضم فنانين قادرين على إقامة العديد من الحفلات.

ولفت إلى أنه قام بإعداد الموسيقى الخاصة بفيلم أول صانع أفلام في مصر، مشيرًا إلى أن أول استوديو تصوير في مصر حدث في الإسكندرية.