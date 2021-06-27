شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال البحث لمستحقي «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، أعمال الانتهاء من البحث الميدانى الجديد لمستحقى تكافل وكرامة للحالات الموقوفه أو المرفوضة، بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

أكد اللواء جمال نورالدين، بضرورة التعاون التام مع الباحث الميدانى الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وامداده بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم، منوها إلى عدم الاستماع إلى أي إشاعات مغرضة مما يروضها البعض بشأن إلغاء المساعدة، مؤكدا أن عملية التحديث لها فؤائد عديدة للأسرة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الأسر التي لديها أبناء أقل من 6 أعوام البطاقة الصحية لها، كما طمأن نورالدين، أنه على جميع الحالات التي قامت بتغيير محل إقامتها، بأنه لا داعى للقلق وعليهم سرعة إخطار الوحدة بمحل إقامتها الجديد بالتفصيل حتى ولو كان خارج المحافظة.

وأوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، انه تم تشكيل لجنه على مستوى الإدارة الاجتماعية لكل مركز ومشكلة من رئيس كل وحدة اجتماعية من الباحثين الاجتماعيين ومكلفات الخدمة الاجتماعية، لبحث جميع الحالات الوارده من قبل الوزارة بحث ميدانى كامل وشامل، من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصاديه للأسر المرفوضة والموقوفة من المساعدة بمنتهى الحيادية والشفافية، وجار الانتهاء من هذه الأبحاث لإعادة صرف هذه الحالات الموقوفة مرة أخرى والحصول على المساعدة المالية «تكافل وكرامة»، حيث شكلت لجنة مكثفة من جميع المديريات الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة فحص وبحث جميع الحالات الموقوفة من مساعدة «تكافل وكرامة» من قبل الوزارة، وكثرة الشكاوى الواردة على البوابة الإلكترونية للوزارة.