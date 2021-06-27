شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ أمس الأول بإجمالي عدد 527 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 17 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2924 حالات،مع وجود 210حالة وفاة، و7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و47 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.