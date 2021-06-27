شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ ذكورة: 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب «نفسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ جراحة الذكورة والعقم، إن 90% من أسباب الضعف الجنسي لدى الشباب ناتجة عن سوء الحالة النفسية مثل الاكتئاب أو انفصام الشخصية أو الوسواس القهري، خاصة أنه لا توجد أسباب عضوية في الغالب قد تؤثر على ضعف الانتصاب، وحتى إذا كان يتناول المخدرات فتأثيرها ما زال محدودًا.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه مع الإعلاميين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم الأحد، أن البعض لا يتقبل فكرة وجود ضعف جنسي، مشيرًا إلى أن أحد الحالات جاء إليه وأخبره بأنه لديه ضعف جنسي شديد لدرجة أنه تناول 10 حبوب منشطات مرة واحدة، لافتًا إلى أنه بعد الكشف عليه تأكد أن سبب الضعف الجنسي لديه مرض السكر، وعلاج الضعف يكون من خلال تحسين مستوى السكر في الدم.

وأوضح أستاذ جراحة الذكورة والعقم، أن مرض السكر والضغط وتصلب الشرايين، وتناول المخدرات، من الأسباب العضوية التي تؤدي إلى الضعف الجنسي، كما أن نسبة هرمون الذكورة لدى المريض تُحدد سبب الضعف الجنسي، والطبيب يمكنه معرفة ذلك من خلال السلام فقط على المريض.