شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يسجل ملاحظة حول «قرض الـ400 مليون دولار» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، أن نظام التأمين الصحى الشامل الذي بدأت الدولة في تطبيق مرحلته الأولى مؤخراً في عدد من المحافظات، بمثابة إنجاز للدولة المصرية في القطاع الصحى، لا ينكرها أحد.

وأضاف «إمام» أثناء مناقشة مجلس النواب لاتفاقية بقرض لدعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الأحد، أنه «رغم أننا تأخرنا في تطبيقه عشرات السنوات، إلا ان مجرد البدء في تنفيذه على أرض الواقع عبر ثلاث مراحل، أراه خطوة جيدة وإنجاز حقيقى، ويحسب للرئيس السيسى تدخله لتقصير مدة تنفيذ المشروع إلى ١٠ سنوات بدلا من ١٥ عامًا، بالإضافة للمبادرات الصحية التي أطلقها مثل القضاء على قوائم الإنتظار والقضاء على فيروس سى والكشف عن أمراض السمنة وحملة مليون صحة وغيرها».

وأشار «إمام» إلى أن «الاتفاقية خطوة مهمة من شأنها دعم تنفيذ المشروع، خاصة وأنه يهدف لتمويل اشتراكات المواطنين غير القادرين في منظومة التأمين الصحى الشأمل وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وبناء القدرات البشرية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية».

وسأل النائب «عما إذا كان ذلك القرض يمكن الاستفادة منه في تسريع عجلة ومدة تطبيق نظام التأمين الصحى في باقى المحافظات، حتى يلمس كافة المواطنين نتائج تلك النظام بشكل سريع على أرض الواقع».

وسجل حازم إمام ملاحظة قال إنها «مرتبطة بالقروض والمنح بشكل عام وهى قيام لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برصد عدد من الملاحظات خلال مناقشة الحسابات الختامية للموازنات السابقة، منها عدم الاستغلال الأمثل للقروض وعدم تنفيذ بعض المشروعات المتفق عليها في تلك القروض، وهو أمر يجب أن تنتبه له الحكومة».

وتابع: «انتهز هذه الفرصة للتأكيد على الحكومة بضرورة الالتزام ببنود القرض، لاسيما وان قيمة المبلغ المخصص له كبير بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى أهميته في دعم منظومة التأمين الصحى الشامل التي ينتظرها جميع المصريين بفارغ الصبر، كما ان القروض بشكل عام إذا لم تحقق إستفادة للمواطن فهى تكون عبء على موازنة الدولة دون مبرر وكلنا نعلم أزمة عجز الموازنة وخدمة الدين العام بها.. فهذا مجرد تأكيد على الحكومة».