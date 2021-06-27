وزير التعليم العالى: نطبق المرونة فى التنسيق لطلاب مدارس stem ونحرص على العدالة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة لا تتخذ موقفا ضد مدارس stem، ولكن تساعد طلاب هذه المدارس فى التنسيق، وعلى استعداد لتقديم منح دراسية كاملة لهم فى الجامعات الجديدة مثل جامعات (الجلالة، العلمين، سالمان، المنصورة الجديدة)، مشددا على مراعاة العدالة بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى.

وقال وزير التعليم العالي: "مدارس stem معنية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تعتمد على الحفظ والتلقين، ولكن تنمية المهارات، وكدولة نحتاج لطلاب متفوقين فى هذه التخصصات، وكلية العلوم من الكليات المهمة جدا، وركزنا أن ندعم دخول الطلاب من التنسيق المصرى فى هذه الكلية تحديدا لأننا لاحظنا عزوف الطلاب عنها، ووضعنا سيستم واستطعنا أن ندعم ونشجع الطلاب على دخول هذه الكلية".

وتابع الوزير: "أنا مسئول عن منظومة التعليم العالى، هناك نحو 1.5 مليون طالب، وبالتأكيد بينهم نحو 1158، طالب من هذه المدارس، ومن هنا كانت هناك مرونة فى التنسيق لهؤلاء الطلاب، وأماكن متاحة".

وأضاف "فى تنسيق العام الماضى، كان عندنا 707 طلاب، 338 تم قبولهم فى القطاع الطبى، و193، تم قبولهم فى القطاع الهندسى، وفى الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى 99 طالب، و125 طالب فى الطب، بنسبة 33%، وفى العلوم 29 طالب، وفى القطاع الهندسى دخل 57%، وفى القطاع الصحى أكثر من 80%".

وقال عبد الغفار: "أين تقصير الدولة؟"، وتابع: "ماذا لو لم يعجبهم التنسيق الحكومى، هل الجامعات الخاصة قدمت منح لهؤلاء الطلاب؟، الجامعات الخاصة لا نستطيع إرغامها على ذلك، وبالأرقام لا يوجد أحد أكبر من الدولة المصرية، ولا يستطيع أحد أن يملى شروط، وليس توجه الدولة أن هؤلاء الطلاب كلهم يدخلوا كليات الطب، الأمر يتعلق باستراتيجية واحتياجات دولة".

وتابع: "عندنا جامعات الجلالة وسالمان والعلمين، والمنصورة الجديدة، 4 جامعات، نستطيع أن نقدم منح دراسية لأولادنا فى تخصصات مثل التكنولوجيا والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعى، والهندسة الزراعية وهندسة الفضاء، وغيرها، ونستطيع أن نقدم إلى الطلاب الذين يريدون دخول هذه التخصصات، منح دراسية كاملة، على أن يستمروا فى التفوق وتنطبق عليهم الشروط، ولأن هذه التخصصات تحتاجها الدولة، ولا يقول أحد إن كلهم يدخلوا الطب".

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه لا يوجد قصد فى مسألة التأخير فى التنسيق، وأماكنهم محفوظة وفقا للنسب المعلنة.

من جانبه، رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مؤكدا على دعم نموذج مدارس stem، وتابع: "نتمنى أن تكون هذه هى البداية، وألا تكون هذه النهاية، وسنقدم كل الدعم لهذا النموذج لإنجاحه".

واستطرد رشاد: "قدرنا كنواب أن ندعم ونساند المواطنين ونبحث مطالبهم، ونستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ونشجع على تجربة هذه المدارس، وأى مشكلة أو عقبات نستطيع أن نذللها سنقوم بتذليلها بما يحقق الصالح العام".