شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاد فلسطين" بغزة يحتضن فرحة جماهير الأهلى بالفوز على الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتضن استاد فلسطين الدولى فرحة جماهير النادى الأهلى المصرى فى غزة، التى احتفلت مساء أمس السبت بصعود الأهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف نظيفة، وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضًا لمصلحة الأهلى بهدف وحيد.

وحظيت التظاهرة الرياضية بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المصرية، التى تابعت حجم التأييد والمحبة التى يكنها الجمهور الفلسطينى للكرة المصرية والمتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بالرياضة المصرية ونجومها.

ونظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسة أمواج الإعلامية التظاهرة الرياضية بحضور رابطة محبى ومشجعى النادى الأهلى فى غزة، وجرى عرض المباراة على شاشة كبيرة وسط حضور جماهيرى، وحضور المهندسين والعمال المصريين الذينيعملون فى مشاريع إزالة الركام بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الجمهور الفلسطينى يرتبط تاريخيا بالرياضة المصرية، ويتابع كل ما يتعلق بأخبار الكرة المصرية ونجومها.

وأضاف أن هذا الحب والتأييد للكرة المصرية يمثل حالة متجددة من العلاقة الأخوية التى تربط الشعبين وتعزز حجم الدور الذى تمثله مصر لدعم الشعب الفلسطينى ومساندته فى كافة الظروف.