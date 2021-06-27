شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى العراق.. على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الاثنين تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " زﻳﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.. اﻟﺴﻴﺴﻰ أول رﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮى ﻓﻰ ﺑﻐﺪاد منذ 30 عاما"، وفيه: ﻗﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ أردﻧﻴﺔ.. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ: ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻨﺎ ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺗﻀﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﺷﻘﺎﺋﻬﺎ لمواجهة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.. وﻓﻠﺴﻄين ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب المركزية، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثانية من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد تقرأ

ـ الرئيس السيسى: ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺨﻴﺮ المنطقة وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ وﺗﻤﺪ داﺋﻤﺎ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻌﺎون.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺮﺑﻰ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻓﻰ اﻷزﻣﺎت المختلفة بالمنطقة.. وﻳﺆﻛﺪ: ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮد إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻌﺮاق

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ: ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ المصرية اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ المشروعات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.. ورﺋﻴﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻰ: زﻳﺎرة اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﺒﻐﺪاد ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

ـ الرئيس السيسى: نسعى إلى تجسيد التعاون بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعراق والأردن

ـ قمة بغداد تدعم مصر فى قضية سد النهضة.. الرئيس: قضية سد النهضة أولوية لتهديدها المباشر للأمن القومى المصرى بمختلف جوانبه.. والقمة تبحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.





ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻠﺘﻘﻰ الملك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻰ وﻳﺆﻛﺪ: أﻣﻦ اﻷردن ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ المصرى واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻰ: ﻧﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ودورﻫﺎ المحورى والمهم ﻓﻰ المنطقة.