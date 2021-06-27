شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أصدرت وزارة القوى العاملة، كتاباً دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضى باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.

الرئيس السيسى من بغداد: قضية سد النهضة أولوية لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائي العربي، والترحيب بموقفي العراق والأردن المساندين للموقف المصري بشأن سد النهضة، وهي القضية التي تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية، لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه، مجدداً التأكيد على أن موقف مصر الثابت يقضي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

الرئيس السيسى: وجودى اليوم فى بغداد تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القمة الثلاثية اليوم فى بغداد تجسيد لقوة العلاقات، قائلا: "وجودى اليوم في بغداد لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة".

غدا.. "النقد الدولى" يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض أداء الاقتصاد المصرى

عقد صندوق النقد الدولى غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا "عن بعد" حول انتهاء مراجعة الأداء الثانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى مع مصر واستكمال المجلس التنفيذى مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

وتستعرض سيلين آلارد رئيسة بعثة الصندوق لمصر، تفاصيل اختتام مشاورات المادة الرابعة واستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة لمصر في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني والذي بموجبه تحصل مصر على 5.4 مليار دولار.

عائلة السادات: السيدة جيهان مازالت بغرفة العناية المركزة وحالتها حرجة

لازالت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، محجوزة بغرفة العناية المركزة تحت رعاية الطبية الشاملة وتتلقى العلاج، وفقا لما أكدته عائلة الرئيس الراحل "السادات".

إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من ( 2021 - 2023).

وحضر فعاليات إطلاق الخطة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير/H.E كريستيان برجر Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر" IOM "

رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والخدمة التعليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة، باعتبارهما جناحى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

كاف يرفض تقديم نهائي أفريقيا والمنتخب الأولمبي يضم 3 لاعبين فقط من الأهلي

علم ”الخليج 365” أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفض فكرة تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايز تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب.

الحكومة الكولومبية ترصد 3 مليارات بيزو مقابل معلومات عن مهاجمى طائرة الرئيس

رصدت الحكومة الكولومبية مكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تساعد في إلقاء القبض على المتورطين في هجوم استهدف مروحية كانت تقل الرئيس إيفان دوكي قرب حدود فنزويلا، جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع دييجو مولانو، حيث أعلن عن مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (795 ألف دولار تقريبا) لمن يقود للعثور على المسؤولين عن الهجوم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

مدرب كايزر تشيفز: نعلم أننا الطرف الأضعف أمام الأهلي ونحلم بلقب دورى الأبطال

تحدث آرثر زواني، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروى الجاري 2020/2021.

وقال زواني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عن مباراة الأهلي : "نحن ذاهبون إلى النهائي، ونحن نعلم مرة أخرى أننا الطرف الأضعف، لكن ذلك يشعرنا بالراحة وعدم الضغط والآن نحن على بعد خطوة من الحلم".

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. ورأس المال يربح 2.9مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش الجنسى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.