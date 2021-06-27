شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 74 رحلة لأوربا لنقل أكثر من 10 آلأف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد على مدار 24 ساعة 74 رحلة جوية لوجهات أوربية مختلفة نقل على متنها حوالى 10671 راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن اليوم الأحد يسير المطار 36 رحلة سفر على متنهم 5054 راكب إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت ميونخ أمستردام بوخارست روما كوبنهاجن أثينا فيينا مدريد ميلانو إسطنبول بيرجامو برشلونة قازان.

كما يستقبل مطار القاهرة 38 رحلة على متنهم 4474 راكب قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت بيرجامو كوبنهاجن روما بوخارست كييف أولا أثينا فيينا إسطنبول باريس ميلانو و فيينا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.