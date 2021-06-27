رئيس "الثروة السمكية" يتفقد المفرخ السمكي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يرافقه المهندس ثابت السويفي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة، المفرخ السمكي بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، للوقوف على أعمال التطوير بالمفرخ.

كما تفقد مصلحي، صباح الأحد، كافة الأحواض السمكية ومتابعة تطورات العمل، ووجه بأخذ عينات من أحواض الاستزراع والزريعة.

وطالب رئيس هيئة الثروة السمكية، ببذل مزيد من الجهد والعمل على زيادة الإنتاج واستمع إلى مطالب العاملين ووعد بتلبيتها والعمل على تذليل العقبات.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس حسنى سليم مدير المفرخ والمهندس فخري عياد مدير الإنتاج والتشغيل والمهندس محمد الحر والعاملين في المفرخ.