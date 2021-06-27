استقبال حافل ومباحثات تاريخية.. أبرز محطات زيارة السيسي في العراق "صور وفيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وكان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح، عقد بعدها جلسة مباحثات مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، في إطار الجولة الـ4 لآلية التعاون الثلاثي، التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.

الزيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لرئيس مصري إلى بغداد منذ أكثر من 30 عامًا. في التقرير التالي ننشر أبرز ما حدث في الزيارة كالتالي:

- الرئاسة تصدر بيانًا بشأن الاجتماع الرباعي مع العراق والأردن

- الرئيس السيسي يشارك في اجتماع رباعي مع ملك الاْردن ورئيس ورئيس وزراء العراق

- السيسي من العراق: أمن مصر المائي من الأمن العربي

- السيسي لملك الأردن: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

- متحدث الرئاسة: السيسي أشاد بموقفَي العراق والأردن المساندَين لمصر بشأن سد النهضة

- بالخيول والموسيقى.. كيف استقبل رئيس الوزراء العراقي السيسي ببغداد؟ فيديو

- نسعى لخير المنطقة.. ننشر كلمة الرئيس السيسي بالقمة الثلاثية في بغداد

- متحدث الرئاسة: بدء القمة الثلاثية بحضور الرئيس السيسي بالعراق

- متحدث الرئاسة ينشر 15 صورة من استقبال الرئيس السيسي في بغداد

- السيسي يلتقي رئيسَ وزراء العراق في القصر الحكومي ببغداد

- الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية العراق ببغداد

- بسام راضي: وصول الرئيس السيسي إلى العراق في زيارة تاريخية