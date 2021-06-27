تأجيل اجتماع "حقوق إنسان النواب" بسبب اعتذار وزيرة التعاون عن الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أجلّت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها اليوم الأحد، بسبب اعتذار وزيرة التعاون الدولي عن الحضور.

وكان الاجتماع مخصص لمناقشة ما قامت به الوزارة بشأن تنفیذ توصیة مجلس الوزراء في نوفمبر 2017، الخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة، من حیث هيطلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

یأتي ذلك بعد تواصل الدكتورة رانیا المشاط، وزیرة التعاون الدولي، مع النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وطلبها ذلك، على أن يتم تحدید الاجتماع في موعد لاحق لاستكمال المناقشة في حضورها.