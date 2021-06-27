شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح ودرجة الحرارة تصل إلى 44.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة غدًا ويسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء وحار على السواحل الشمالية، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتصل درجة الحرارة إلى 44 درجة في الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد أعلى في درجات الحرارة العظمي بدرجتين عن حالة الطقس اليوم في مدن الصعيد.

وتكون درجة الحرارة الأعلي للعظمي في مصر غدًا 44 درجة في أسوان والأقصر وإدفو، وأقل درجة حرارة للعظمي غدًا هي 31 درجة في مطروح والسلوم ودمياط.

ويكون الطقس غدًا معتدلا ليلاً على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري، بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية.

ويتوقع أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة غدًا والرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1.5 متر ومترين، وفى البحر الأحمر بين متر ومترين وربع.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي وسرعتها من 11 إلى 17 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 38 درجة للعظمي و25 للصغري، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 33 درجة للعظمي و24 درجة للصغري.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمنهور 35-23، طنطا 37-24، دمياط 31-23، الإسماعيلية 37-22، شبين الكوم 38-24، السلوم 31-22، سيوة 40-24، السويس 37-22، بلطيم 33-22، المنصورة 36-23، بورسعيد 33-24، الزقازيق 36-24، مطروح 31-22، رفح 34-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا في جنوب مصر وسيناء كما يلي: إدفو 44-27، أسوان 44-26، ابوسمبل 43-26، الأقصر 44-26، الوادي الجديد 42-26، قنا 41-25، سوهاج 40-24، أسيوط 40-25، الفيوم 39-24، المنيا 40-25، بني سويف 39-24، شلاتين 36-26، حلايب 34-28، العريش 34-23، الغردقة 38-27، شرم الشيخ 39-26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن عالية درجات الحرارة كما يلي: أسوان وإدفو والأقصر 45 درجة، وتكون في أبوسمبل 44 درجة، وفي الوادي الجديد 43 درجة، وفى قنا 42 درجة، وتكون 41 درجة في المنيا وأسيوط وسوهاج وشرم الشيخ وسيوة، وتصل إلى 40 درجة في القاهرة ورأس سدر والغردقة والفيوم وبني سويف.