شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة بمدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، بتنفيذ حملة نظافة في شوارع المدينة وأمام المؤسسات والإدارات الحكومية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن عمال النظافة بمجلس المدينة قاموا برفع وإزالة تراكمات القمامة والأتربة بالشارع العام وأمام المباني الحكومية، وذلك تحت إشراف إدارة تحسين البيئة بالمجلس.

وأضاف، في بيان، أنه جاري إستكمال الأعمال لتشمل جميع مناطق وأحياء المدينة وذلك لنظافة وتجميل المدينة وظهورها بشكل لائق ونظيف ، وحرصآ علي سلامة وصحة المواطنين من إنتشار الأمراض والأوبئه .

ونناشد المواطنين بإلقاء القمامه والمخلفات في الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً علي المظهر الحضاري وحرصآ علي صحة وسلامة الجميع .