شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى قمة العروبة الثلاثية ببغداد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسالة خلال كلمته فى القمة الثلاثية اليوم فى بغداد تجسيدا لقوة العلاقات بين مصر والأردن والعراق، أكد خلالها على وجوده اليوم في بغداد هو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.



رسائل الرئيس السيسى فى قمة العروبة الثلاثية

وأضاف الرئيس السيسى في كلمته بقمة بغداد أن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.