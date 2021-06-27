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تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن المستندات والأوراق المطلوبة لملف التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية، لاستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وهى كالاتى: 

 

1-- صورة شخصية

 

2-- صورة بطاقة الرقم القومى ( أصل وصورة).

 

3-- شهادة الميلاد مميكنة ( أصل وصورة).

 

4-- المؤهل الدراسي ( أصل وصورة).

 

5- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور ( أصل وصورة).

 

6- شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث ( أصل وصورة).

 

7- بيان حالة وظيفية من جهة العمل ( أصل ).

 

8- شهادة عضوية النقابة ( مهندسين - علميين - محامين - تجاريين ) أصل وصورة للمؤهلات العليا.

 

9-شهادة خبرة إن وجدت.

 

10- تقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة وغيرها.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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