تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن المستندات والأوراق المطلوبة لملف التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية، لاستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وهى كالاتى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012