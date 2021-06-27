شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 279 رحلة جوية لنقل قرابة 34 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، على مدار 24 ساعة 279 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 33891 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 135 رحلة جوية تقل على متنها 14513 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن نيويورك باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت كوبنهاجن أربيل ميلانو قازان إنجمينا موسكو بوخارست أمستردام الدوحة بغداد أربيل أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس عمان .

فى حين يستقبل مطار القاهرة 144 رحلة على متنها 19378 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول كييف ميلانو كوبنهاجن أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الخرطوم أنطاليا الدوحة البحرين برلين واشنطن كولونيا الدمام عنتيبى

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.