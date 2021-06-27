شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب.. محافظ الشرقية يحيل 35 موظفا بوحدتين محلية وصحية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 35 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالمحمودية، التابعتين لرئاسة مركز ومدينة ههيا، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لمتابعة سير وانتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

كما قرر المحافظ إحالة مسؤولي سجل الحضور والإنصراف بالوحدتين المحلية والصحية للتحقيق، لعدم قيامهما بالتسديد أمام العاملين المتغيبين، وكذا قيام بعض العاملين بالتوقيع بما يُفيد الحضور والانصراف قبل الساعة التاسعة صباحاً.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف المنشأت الخدمية بالمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من انتظام سير العمل وإالتزام العاملين بمواعيد العمل المحددة وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، لافتاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين.