شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «هنجملها» بجامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اليوم جامعة الوادى الجديد المبادرة الرئاسية «هنجملها»، التى تستهدف زراعة 3400 شجرة مثمرة بجامعة الوادى الجديد التى شارك فيها طلاب كلية الزراعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن المبادرة في إطار المبادرة الرئاسية والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخصوصًا الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. واضاف أن أكثر من 100 طالب طالبة من كلية الزراعة وكليات الجامعة شاركوا في المبادرة تحت شعار (هنجملها) بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

ومن جانبه قال محمد القبطان منسق عام المبادرة، إن المبادرة تأتى ضمن خطة الدولة لدمج المناطق الحدودية في المبادرات لتنميتها والترويج لمقوماتها.



كما أكد الدكتور محمد محمود المستشار البيئى لجامعة الوادى الجديد ومنسق المبادرة بالجامعة أن مبادرة هنجملها تستهدف زراعة 3400 شجرة مثمرة في جامعة الوادي الجديد تتمثل في أشجار الزيتون والليمون والمانجو، مشيرا إلى أن مبادرة (هنجملها ) تهدف للحد من مخاطر الاحتباس الحراري وزيادة المساحة الخضراء وبث روح الولاء والانتماء لتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بالوادى الجديد.