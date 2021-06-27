شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة العمليات في كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه أدى طلاب دبلوم التعليم الزراعي نظام الـ3 سنوات مادة محاصيل الحقل، والفندقي نظام الـ5 سنوات مادة رياضة واحصاء، وطلاب الإعداد المهني صناعي نظام الـ3 سنوات امتحان مواد فنية.

وتابعت أن طلاب التعليم التجاري نظام الـ3 سنوات أدوا امتحان مواد تجارية، وطلاب التعليم الفندقي نظام 5 سنوات لغة فرنسية، وطلاب التعليم الصناعي نظام الـ3 سنوات مواد فنية والفترة الثانية صيانة وإصلاح تخصص السيارات والجرارات، وطلاب التعليم الصناعي نظام 5 سنوات مواد فنية، مؤكدة عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية والإدارات أي شكاوى من الطلاب.