شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج : حملة لتوعية أهالى قرى «حياة كريمة» بأهمية ترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس حسن محمود عبدالغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة أطلقت حملة لطرق الأبواب بالقرى التي تنفذ بها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، لتوعية الأهالى بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة.

وأوضح عبدالغنى- في تصريح له اليوم- أن الحملة استهدفت أهالي قرى «الصفيحة، والشيخ رحومة، وحاجر مشطا، ونزالي داوود» بمركز طهطا، حيث يجرى تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بهذة القرى ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 207 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ ندوات ولقاءات لأهالى القرى بمراكز الشباب والمساجد وتوعيتهم بكيفية المحافظة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذ بقراهم، وتوعيتهم بقضايا المياه، ومطالبتهم بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين للحفاظ على المياه المهدرة.