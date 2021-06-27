شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ تدريبا عمليا لمواجهة الأزمات والكوارث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، الذى ينفذ اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وتفقد المحافظ، اصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجراج هيئة النظافة بالبساتين للتأكد من جاهزيتها، مؤكدًا أهمية التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة، وأن الهدف من التدريب هو الوقوف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة القاهرة بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين فى مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة فى التدريب العملى المشترك بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشار عبد العال فى بيان اليوم، إلى أن المشروع التدريبى يقوم على التدريب العملى على مواقف افتراضية لحوادث ببعض المواقع الحيوية وبيان مدى استجابة الجهات المختلفة فى التعامل معها منفردة أو بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التدريب فى مجال إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لكيفية التعامل معها والتنبؤ بالمخاطر ووضع جدول بالإجراءات التى ستتم للتعامل معها، فيما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولم يبخلوا ببذل أغلى ما لديهم فى سبيل رفعته وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره.