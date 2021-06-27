شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحيل إمامين بالقاهرة والجيزة لوظيفة باحث دعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات .

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة للوزارة.

وفى محافظة القاهرة وبناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة المرفوعة قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة جمال السيد، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية، ويعمم بيان بذلك على المديريات، مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة .