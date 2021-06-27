شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تجرى اختبار تقييم ذاتى إلكترونى للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، اختبار التقييم الذاتى الإلكترونى للمجموعة الثانية من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بديوان عام وزارة الرى والجهات التابعة لها، فى إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية فى تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالوزارة.

ويعتبر هذا الاختبار أحد الوسائل، الحديثة للتقييم الذاتى وقياس المهارات والسمات الشخصية.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجًا تدريبيًا ل 3769 متدربًا، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًا لـ 660 متدربًا، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا لـ182 متدربًا على المستوى الإقليمى.

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية وجميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

الجدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الإلكترونى واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم.