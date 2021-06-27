بعد 8 وقائع.. ضبط شخصين سرقا متعلقات مواطنين في القاهرة بأسلوب "الخطف مترجلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "طالب"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها (هاتف محمول - متعلقات شخصية) وفر بالفرار مترجلاً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف مترجلا"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فردياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.