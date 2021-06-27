الارشيف / أخبار مصر

لأول مرة.. تعيين سيدة مديرا للنيابة الإدارية في سوهاج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً، اليوم الأحد، بتعيين المستشارة نهى أحمد حامد مديرًا لنيابة سوهاج القسم الثاني، والمستشارة رشا سعيد سعد مديرًا لنيابة طنطا القسم الأول.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المستشارة نهى أحمد حامد، تعد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة سوهاج.

ويأتي تعيين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالاً لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا