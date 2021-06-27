صور.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرى كوم أمبو ونصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن العمل يسير على قدم وساق داخل القرى المستهدفة لتنفيذ كافة محاور ومكونات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أكمل وجه، والتي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

موضحاً بأن هناك توجيهات مستمرة للمسئولين بكافة الجهات ووحدة حياة كريمة بالمحافظة للتواجد الميداني بكافة القرى للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات بالقطاعات الخدمية المتعددة، وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجان الإستحقاق والحصر الخاصة الخاصة بـ"سكن كريم" وترتيب آلية العمل في الفترة المقبلة مع سرعة الانتهاء من حصر المستحقين بشكل نهائي حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية عبر تقنية "تيليجرام" أون لاين لرؤساء قرى إدفو وكوم أمبو مع مختلف الجهات لتحقيق هذا الشأن.

وأضاف نائب محافظ أسوان أحمد شعبان أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإنه يتم المتابعة المتواصلة لكافة المشروعات بالقرى المستهدفة حيث جرى بدء العمل في إنشاء مجمع خدمات الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأعمال الإحلال والتجديد لمبنى الوحدة المحلية لمجلس قروي العباسية ، وبالتوازي سيجري البدء في مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالعباسية.

لافتا إلى أنه سيجرى إزالة المبنى القديم بمجلس الكافور بمركز كوم امبو تمهيداً لإنشاء مبنى جديد لمجمع الخدمات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى مركز كوم أمبو.

وأضاف أحمد شعبان أنه بالنسبة للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بمركز نصر النوبة فإنه يجرى عمل جسات للمجمعات الخدمية المخطط إنشاؤها ، بجانب البدء في أعمال الرفع المساحى لأعمال مشروعات الصرف الصحي.

مؤكدا على إستمرار عملية إحلال وتجديد مرشح مياه الشرب ، وكذا البدء في تنفيذ إنشاء بمدرسة التعليم الثانوي بقرية الحكمة بمجلس قروي وادي النقرة حيث تجرى كافة الأعمال بإشراف من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.