الاقتصادية تغرم "البافارية للسيارات" 50 ألف جنيه بسبب "عيب في سيارتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة "بريليانس" البافارية للسيارات 50 ألف جنيه لوجود عيب في إحدى سياراتها تسببت إصابة المدعية "س. ح".

وقال المستشار هيثم عباس، محامي المدعية إنه يستأنف على الحكم الصادر من الدائرة 9 اقتصادي وسيطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه "لأن الواقعة كادت تنهي حياة المشترية لولا العناية الإلهية".

واتهمت المدعية الشركة بأن سيارتها بها عيب صناعي يتمثل في عدم دوران عجلة القيادة واصطدام السيارة بالأشجار قبل خروجها عن طريق القاهرة السويس، ولم يتم فتح الوسادة الهوائية.