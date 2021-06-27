ضبط شخص سرق شقة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص؛ لقيامه بسرقة شقة في أسيوط.
تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) يفيد باكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزينة حديدية – بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد باسمه)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأقر بايداعه مبلغ مالي بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمته بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.