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ضبط شخص سرق شقة بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص؛ لقيامه بسرقة شقة في أسيوط.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) يفيد باكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزينة حديدية – بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد باسمه)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأقر بايداعه مبلغ مالي بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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