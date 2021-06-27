3 أيام أسبوعيا.. الجنايات: استبدال تدابير الإقامة في المنزل لـ"حازم حسني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الـ3 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استبدال التدابير الاحترازية للسياسي حازم حسني من أسبوع لـ3 أيام في الأسبوع على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت استمرار التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني بعدم الخروج من منزله، في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.

واتهمت النيابة حازم حسني ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.