السيسي من العراق: أمن مصر المائي من الأمن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقف دولتي الأردن والعراق الداعم لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، مؤكدًا أن هذا الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءًا من الحقوق المائية العربية بشكل عام.

وأكد السيسي، أن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.

وقال الرئيس السيسي إن قمة بغداد التي تحتضنها العراق تعتبر تاريخية، حيث تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلًا عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي.

وانتهت منذ قليل أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.