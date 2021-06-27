شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية، حتي تدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير شبكات الصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسئولي المكتب الاستشاري الهندسي المنفذ لعدد من المشروعات.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ بعددٍ من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل مشروع تطوير منطقة السواقي، والمشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، وأعمال تأهيل حديقة المدينة، موجهاً بالتكاتف والتعاون بين شركات المرافق والجهات المنفذة، لإنهاء بعض الأمور العالقة بنقل جميع المرافق وخطوط الانحدار والخطوط المتداخلة وعدم تعطيل أي اعمال، وتذليل كافة العقبات والمعوقات لإنهاء كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد مقايسة لأعمال نقل خطوط المياه والصرف الصحى من أرض المشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الميدانية والنزول على الطبيعة لجميع مواقع المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة، للاسراع بمعدلات التنفيذ لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.

وأوضح محافظ الفيوم، أن تلك المشروعات هي مشروعات حتمية وحيوية تؤكد على توجه الدولة في الإستغلال الأمثل لكافة مواردها، لافتاً إلى أنها ستعمل على تحسين وتغير الشكل الجمالي والحضاري لمدينة الفيوم.

كما وجه «الأنصاري» مسئولى الجهات المنفذة إنهاء الأعمال بالمناطق التي ليس بها تداخلات أو نقل مرافق، للاستفادة من الوقت والانتهاء منها في في المدد الزمنية المحددة، فضلاً عن عمل وضع لوحات إرشادية بموقع كل مشروع توضح مكونات المشروع والهدف منه ومدة التنفيذ.

وأستعرض سكرتير عام المحافظة المساعد خلال الإجتماع، تقرير وشرح مفصل لخطوط الانحدار والخطوط المتداخلة المتواجدة وارتباطها ببعض المحطات الاخرى والمعد من مجموعة العمل وذلك بعد المعاينة على الطبيعة لأرض مشروع تطوير السواقي، فضلاً عن طرح بعض الحلول البديلة المقترحة لنقل هذه الخطوط.