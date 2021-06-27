شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الصحة وتنظيم الأسرة يقوم بزيارة مستشفيات جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم وفد من وزارة الصحة والسكان، قطاع السكان وتنظيم الاسرة بزيارة إلى مستشفيات جامعة اسوان بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة والدكتورة نهلة الدمرداش رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم والدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان باسوان.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور اشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان، وافتتح الوفد عيادة تنظيم الاسرة بالمستشفي وقام بجولة تفقدية باقسام المستشفي.