شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 10 أطفال .. إعدام 28 كلبا ضالا في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، أن حملة من البيئة وإدارة الطب البيطري قامت بمهاجمة الكلاب الضالة وتم إعدام ٢٨ كلبا ضالا منها ٨ كلاب تم قتلهم بالوحدة المحلية بأبوشنب و٢٠ كلبا بعزب صميدة صالح والعرب والعلوية والستين بالوحدة المحلية بالخالدية ونقلهم ودفنهم بالمدفن الصحي بالريان.

أضاف انه فور ورود معلومات بوجود بعض الكلاب الضالة والمسعورة ببعض قرى مركز أبشواى وجه بتحرك لجنة من رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة وإدارة ابشواي البيطرية وإدارة شؤون البيئة للقضاء فورا على الكلاب الضالة والمسعورة بدائرة المركز. وقال إنه قد ورد معلومات عن وجود بعض الكلاب المسعورة التي هاجمت بعض الأطفال وسببت لهم إصابات وعلى الفور وجه إدارة شؤون البيئة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بأبشواي للتحرك فورا للقضاء عليها.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمرور والاطمئنان على الأطفال المصابين والتأكد من تلقيهم المصل الخاص والرعاية الصحية بمستشفى أبشواى المركزي ومستشفى الجامعة بالفيوم، مشير إلى أنه جاري استكمال أعمال الحملة بكافة قري مركز ابشواي حفاظاً على سلامة الأطفال والمواطنين تحت إشراف الدكتور وجدى مكرم إدارة أبشواي البيطرية ونبيل عبدالتواب مدير إدارة شؤون البيئة بالوحدة ورؤساء الوحدات المحلية القروية .

وأصيب 10 أطفال من قريتى أبوشنب والعلوية بمركز أبشواى، بمحافظة الفيوم، بإصابات متنوعة، نتيجة عقر بعض الكلاب الضالة والمسعورة. وكان المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، قد تلقى إخطارا من رئيسى الوحدة المحلية بقريتى أبوشنب والعلوية بقيام بعض الكلاب الضالة بعقر الأطفال بالشوارع. وانتقل رئيس المركز إلى القريتين، وأشرف على نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى لأخذ الأمصال اللازمة ضد عقار الكلب.

كما قرر تشكيل لجنة من الطب البيطرى والصحة لإعدام الكلاب الضالة والقضاء عليها.وبالفعل قامت لجنة الطب البيطرى والصحة عصر اليوم بالنزول إلى القريتين وتم إعدام 7 كلاب ضالة من بينها الكلب المسعور الذي عقر الأطفال.