شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «اعرف مشروعك» للتوعية بمبادرة «حياة كريمة» بقرى جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ان مبادرة حياة كريمة تسير بخطوات كبيرة حول تنفيذ خطط ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن المبادرة، مؤكدة انه سيتم تنظيم حملات توعية تحت عنوان «اعرف مشروعك» لاعلام المواطنين بمشروعات الهيئة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة.

وكان المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر عقد عدة لقاءات شعبية مع اهالي قري( كومير والدقيرة والكيمان واصفون وترعة ناصر والحميدات شرق ومواطنين من جزيرة راجح بإسنا )وعقد حوارا مجتمعيا استمع خلاله لكافة مطالب المواطنين كما عرض خطة الدولة لتنفيذ مبادرة«حياة كريمة»وكيفية اختيار مناطق تنفيذ المشروعات.

واكد المحافظ ان مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقري وتستهدف توفير المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه وكذلك توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وانشاء مجمعات خدمية في الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن وتوسعة المدارس واحلال وتجديد مراكز الشباب.