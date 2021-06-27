شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» تحتفل بذكرى 30 يونيو برسم جداريات على أسوار مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان المديرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام بعد سنوات من الانجازات حيث تطلق مديرية الشباب والرياضة مبادرة جديدة لرسم جداريات وطنية على أسوار مراكز الشباب، بحيث يتم تنفيذ ٥ جداريات بكل إدارة فرعية على أسوار مراكز الشباب باجمالي 40 مركز شباب وتتضمن الجداريات صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلم مصر وأحد المعالم الأثرية أو المشروعات الوطنية الجديدة على جدارية تحمل عنوان الجمهورية الجديدة .

كما تتضمن الاحتفالية إلقاء الشعر لقصيده وطنية في حب مصر والرسم التعبيري للطلائع والشباب الذي يبرز دور مراكز الشباب في اكتشاف المواهب ورعايتها وكذلك الأغاني الوطنية وقيام اعضاء برلمان الشباب والطلائع بعمل فيديو قصير يوضح انجازات الدولة المصرية وانجازات الشباب والرياضة على مدار ٧ أعوام، تبدا الاحتفالية بدأ من غدا الاثنين 29 وعلى مدار اسبوع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تسعى الشباب والرياضة دائما إلى مشاركة المجتمع وغرس القيم الايجابية في نفوس الشباب .

تهدف احتفالية القليوبية إلى مشاركة الشباب والطلائع في الاحتفالات الوطنية بالتعبير عن مواهب مراكز الشباب وتنمية الوعي لدى الشباب والطلائع بأهمية المشاركة في المناسبات الوطنية ورفع روح الانتماء للوطن وغرس العديد من القيم الوطنية في نفوس الشباب .