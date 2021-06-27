شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات ويوجه بتوفير الخدمات للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة بكلية التربية للطفولة المبكرة ومبني الاختبارات الإلكترونية بشرق النيل، تفقد خلالها سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجه الدكتور منصور، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية وتوفير سبل الراحة للطلاب، وإعداد لجان منفصلة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير سيارات الإسعاف وكافة الخدمات الطبية.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول توزيع المنهج والاسئلة على الوقت المخصص للامتحان، مشدداً على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة حرصاً على سلامة كافة أطراف المنظومة التعليمية.