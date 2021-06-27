شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة "البيئة" : انشاء 61 وحدة غاز حيوي فى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارةالبيئة، بحضور ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ومحمد عثمان رئيس قطاع وزارة التضامن ، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والانتاج الحربي والتجارة والصناعة ونائب عن محافظة سوهاج، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة ، وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج ، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا ، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التعاون يأتى فى اطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ،من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.، مضيفة أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قري محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة. وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.