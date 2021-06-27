شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بطامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بمركز ومدينة طامية، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه توصيل التيار، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

خلال الاجتماع، وجه المحافظ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشدداً على الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

ولفت المحافظ إلى أن الإسراع في إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالى مركز طامية بشكل عام، ويسهم في التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الذي يشمل ٢٩ عمارة سكنية.

كما تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر القادم، مع تلافي ملاحظات مسئولي الكهرباء بشأن نقل البيلر من أسفل البلكونات بعيداً عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.