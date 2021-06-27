شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية : نقل وحدة التضامن الاجتماعي بالمحمودية لحين الانتهاء من صيانتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نقل وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المحمودية، لمكان آخر بديل بالدور الأرضي بمبني الوحدة المحلية، لحين الانتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها، بعد إدراجها بخطة التطوير للعام المالي 2021 / 2022، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.

وقامت الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، بتوفير مكان بديل بالوحدة المحلية بالمحمودية لوحدة التضامن الإجتماعي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة للوحدة، مشيرة إلى نقل العاملين بالوحدة بحضور مدير إدارة التضامن الإجتماعي، لضمان إستمرار تقديم الخدمة للمواطنين من أهالي القرية.

كان محافظ الشرقية خلال زيارته لقرية المحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الخدمية، توجه لزيارة وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، تلاحظ له أن المبني بحاجة ماسة إلى رفع كفاءة وصيانة عاجلة، ليقرر إدراجها في خطة التطوير للعام المالي 2021/ 2022، ونقل وحدة التضامن لمكان بديل داخل مبني الوحدة المحلية بالمحمودية.